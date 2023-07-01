Тюменцы научились сальсе, кубано, пачанге на фестивале Chacka Chacka

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Тюменцев обучили танцам на фестивале кубинского танца Chacka Chacka, прошедшем на набережной в День города. Экспертами выступили именитые танцоры, обучавшиеся в Гаване.

"В этом году у нас больше хедлайнеров, педагогов, расширена и сама программа. К примеру, перед фестивалем состоялась творческая встреча, куда могли прийти все желающие и рассказать о том, как они пришли в танцы, поговорить о своей жизни. Получилось интересно. В сам День города мы провели семь занятий в режиме нон-стоп. На самом деле мы оказались удивлены, что с первого мастер-класса наша площадь заполнилась людьми", - рассказала корреспонденту "Тюменской линии" организатор мероприятия Наталья Стройкина.

Жителей научили сальсе, кубано, пачанге, ча-ча-ча, мамбо, конга, репато и другим танцам.

Индира Маликова посетила фестиваль впервые. На нем она научилась танцевать га-га.

"Мне 52 года, я не профессионал, мне просто интересно было посмотреть, принять участие. Раньше танцевала только танцы индейцев под их музыкальный инструмент сампоньо", - поделилась женщина.

Также на площадке прошли лекции о культуре, истории танцев, музыки Кубы. Состоялась сальса-вечеринка и концерт живой латиноамериканской музыки - группы Legendario (Куба - Санкт-Петербург).

Фестиваль прошел в Тюмени в третий раз. Он состоялся при поддержке "Росмолодёжь.Гранты" и программе социальных инвестиций "Родные города". Общая сумма выигранного гранта составила более 800 тыс. рублей.

Виктория Макарова