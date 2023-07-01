Николай Расторгуев и группа "Любэ" поздравили тюменцев с Днем города

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Концерт группы "Любэ" проходит на площади Тюмени в День города, 29 июля.

"Что нужно, чтобы встретить день рождения? Отличное настроение, друзья и хорошие песни. Поэтому сегодня вместе с нами группа "Любэ" и Николай Расторгуев", – сказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Он подчеркнул, что все песни музыкального коллектива о главном – о людях, стране, героях, мужестве, вере, любви к ближнему и к Родине.

Глава региона отдельно поблагодарил участников специальной военной операции. "У нас с вами есть возможность отметит очередной день рождения нашего города благодаря героизму земляков, которые сегодня с честью выполняют свою боевую работу в зоне специальной военной операции. Сегодня этот концерт проходит в поддержку их и их семей. Мы ждем ребят домой, как можно быстрее и с победой", – сказал Александр Моор.

Он пожелал тюменцам здоровья, счастья, мирного неба над головой, а городу – развития и процветания.

Глава города Руслан Кухарук сказал, что на концерт как почетных гостей пригласили участников СВО и членов их семей. Среди них – Герой России Рустам Сайфуллин.

Николай Расторгуев исполнил песню "А заря" и поздравил тюменцев с 437-летием города.

"От всей души поздравляем вас с праздником, с этой замечательной датой. Будьте все здоровы и счастливы. Ну, а мы постараемся вам этот праздник не испортить", – сказал исполнитель.

Горожан порадовали песнями "Ребята с нашего двора", "Давай давай", "Главное, что есть ты у меня", "Дорога". Также Николай Расторгуев пообещал, что будут исполнены любимые многими "Комбат", "Конь" и "Атас".

Инна Пахомова