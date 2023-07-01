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Известных атлетов собрал на Сабантуе турнир "Самый сильный человек Тюменской области"

Общество, 14:31 29 июля 2023

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Известные атлеты съехались на всероссийский открытый турнир по силовому экстриму "Самый сильный человек Тюменской области", который стартовал на Сабантуе в парке Заречный в Тюмени 29 июля.

Перед началом соревнований спортсмены разминались. Среди них можно было встретить Александра Зинца, представляющего Тобольск и Лянтор. Он дважды удостаивался звания "Самый сильный человек Тюменской области".

"Это наш ученик, друг. В 2015 году он переехал в Тобольск из Барнаула. Потом он уехал в Лянтор. Александр работает на два города. Мы гордимся тем, что воспитали такого льва. У каждого атлета есть прозвища, например, Т-34, тягач", – сказали руководители Федерации силового экстрима Тюменской области Хасан и Хусаин Арангуловы.

Также выступят Дмитрий Логунов из Москвы, Валерий Савин из Мегиона, Петр Бухонов из Кургана. Организаторы добавили, что турнир проходит седьмой год: "Сегодня участвуют достаточно известные атлеты, стронгмены. Они выигрывали много областных, всероссийских турниров. Многие из них рекордсмены мира".

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Спортсменов ждут нестандартные упражнения: богатырский жим в 130 кг, эстафета с коромыслом в 320 кг, перенос мешков по 90 кг, становая тяга штанги с лямками и другие.

Турнир продлится до 17 часов. Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова

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# спорт , турнир

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