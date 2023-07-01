В деревне Омутинского района ввели карантин по бешенству
Общество, 17:23 28 июля 2023
| Фото: управление ветеринарии Тюменской области
Карантин по бешенству с 28 июля введен в дер. Кашевская Омутинского района, сообщает информационный центр правительства Тюменской области .
Соответствующее постановление подписано в региональном правительстве.
В неблагополучном по данному заболеванию пункте запрещается проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением восприимчивых животных. Также запрет наложен на вывоз и отлов животных.