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Тюменские строители отремонтировали спортивную школу в Краснодоне

Общество, 17:59 28 июля 2023

из Telegram-канала "Тюмень – Краснодон" | Фото: из Telegram-канала "Тюмень – Краснодон"

Спортивную школу отремонтировали в Краснодоне тюменские строители, сообщает Telegram-канал "Тюмень – Краснодон".

Бассейн в Краснодоне не работал девять лет. Его закрыли из-за аварийного состояния. Возможность снова заниматься плаванием в спортивной школе вернули тюменские строители.

В рамках соглашения между губернатором Тюменской области и администрацией Краснодона отремонтировали фасад и входную группу. Появился новый гимнастический зал, зал для сухого плавания (здесь ребята отрабатывают технику на суше) и бассейн 25 метров в длину и 14 в ширину. Можно не только учиться плавать, но и проводить соревнования.

Всего в ДЮСШ занимается 260 учеников, 90 из них в секции плавание. Открыт бассейн и для взрослых. Вечерами сюда поплавать приходят целыми семьями.

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# Краснодон , строители

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