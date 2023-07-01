40 шашистов поборются за звание чемпиона Тюменской области
Спорт, 09:06 29 июля 2023
| Фото: Федерация шашек Тюменской области
Чемпионат области по шашкам пройдет в Тюмени 29 июля. За звание чемпиона поборются порядка 40 интеллектуалов. Участниками станут шашисты самых разных возрастов, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.
Самому юному спортсмену на данный момент всего семь лет, а самому взрослому – 83 года. Участникам предстоит посоревноваться в трех категориях: "Высшая лига", "Женщины" и "Вторая лига".
По итогам соревнований спортсмены, показавшие лучшие результаты, смогут претендовать на участие в чемпионате УФО. Чемпионат состоится на территории Шахматного сквера по ул. Червишевский тракт, 72а, начало в 11 часов.