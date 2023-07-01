Александр Моор: в Тюмени живут люди особой закалки

| Фото: Александр Мор в Telegram | Фото: Александр Мор в Telegram

"Тюмень для меня - родной город, я здесь родился и вырос. Все мы любим наш город и считаем его самым лучшим на Земле", - рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя земляков с 437-й годовщиной со дня основания Тюмени 29 июля.

"Здесь живут люди особой закалки - работящие, умные, добрые, всегда готовые помочь ближнему, - подчеркнул глава региона. - Наши предки были отличными мастерами и щедрыми меценатами, строившими школы и больницы, храмы и библиотеки. Один были доблестными воинами и тружениками".

Александр Моор уверен, что и сегодня характер тюменцев остается прежним. Тюмень все также растет и развивается, улучшается его инфраструктура, строятся новые дороги, реконструируются социальные объекты, дворы и детские площадки. Он напомнил, что только за последние пять лет в Тюмени открыты 23 детских сада и восемь школ.

"Пусть с каждым годом наш город продолжает развиваться и становиться все лучше. С праздником, друзья, с Днем рождения города", - сказал губернатор в своем видеообращении к тюменцам в Telegram.