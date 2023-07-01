Терапевт, педиатр и стоматолог принимают жителей с. Емуртлы в новой амбулатории

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

20 тыс. раз посетили новую амбулаторию жители с. Емуртлы Упоровского района после капремонта, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области. Ремонт выполнен по региональной программе "Модернизация первичного звена здравоохранения".

За полгода здание отремонтировали капитально внутри и снаружи: сделали дополнительный второй вход для удобства пациентов, благоустроили прилегающую территорию, установили детскую площадку и пандус, для маломобильных пациентов.

За 18 месяцев 876 человек прошли в новой амбулатории диспансеризацию, вакцинированы почти 2 тыс. пациентов, посетили кабинет врача-стоматолога 2 тыс. 900 раз, прошли лечение в дневном стационаре 617 пациентов.

"Численность прикрепленного населения составляет более 4 тыс. человек В амбулатории сегодня ведут прием врач-терапевт участковый, врач-педиатр участковый, зубной врач, фельдшер, лабораторный техник, акушерка, пять медсестер. Теперь у медработников и жителей есть своя мини-поликлиника", - рассказала заведующая амбулаторией Надежда Ершова.