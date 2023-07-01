Аграрии Тюменской области собрали 221 тонну картофеля

| Фото: ООО "Агрофирма "КРиММ" | Фото: ООО "Агрофирма "КРиММ"

221 тонну картофеля собрали аграрии Тюменской области по данным на 29 июля. Урожайность составила 381 центнер с гектара, сообщает областной департамент АПК.

Также на полях региона собрано 1 тыс. 166 тонн капусты, урожайность — 614 центнеров с гектара; 228 тонн свеклы, урожайность — 351 центнер с гектара; 19 тонн озимой пшеницы, урожайность — 17 центнеров с гектара.

К работам присоединились аграрии Тюменского района. В том числе на поля вышли специалисты предприятий КФХ Рассвет. Убирают ранние сорта капусты, картофеля и свеклы. Уже пройдено 2 га, 2 га и 1 га соответственно. Также в районе ООО Агро-Сиб-Альянс приступил к уборке картофеля, ООО Агротеховощ к уборке свеклы.