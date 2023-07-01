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На дорогах Тюменской области задержали 16 пьяных водителей за сутки

Происшествия, 12:53 30 июля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

16 пьяных водителей задержали сотрудники Госавтоинспекции на дорогах Тюменской области 29 июля.

В Ишиме автоинспекторы остановили 47-летнего автомобилиста, ехавшего на Toyota. Мужчина был сильно пьян - показания алкотестера составили 1,40 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. В салоне авто вместе с отцом ехал несовершеннолетний сын.

Как отметили в областной Госавтоинспекции, отец пил пиво, затем поехал с сыном к родственникам. Составлен административный материал за пьяное вождение.

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# пьяные водители

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