На дорогах Тюменской области задержали 16 пьяных водителей за сутки

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

16 пьяных водителей задержали сотрудники Госавтоинспекции на дорогах Тюменской области 29 июля.

В Ишиме автоинспекторы остановили 47-летнего автомобилиста, ехавшего на Toyota. Мужчина был сильно пьян - показания алкотестера составили 1,40 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. В салоне авто вместе с отцом ехал несовершеннолетний сын.

Как отметили в областной Госавтоинспекции, отец пил пиво, затем поехал с сыном к родственникам. Составлен административный материал за пьяное вождение.