На Обходе Тюмени перекроют центр проезжей части в сторону ул. Ямской

| Фото: Главное управление строительства Тюменской области (архив) | Фото: Главное управление строительства Тюменской области (архив)

Схема движения транспорта на путепроводе в районе ул. Авторемонтной в Тюмени изменится в ночь с 30 на 31 июля.

В воскресенье вечером подрядная организация приступит к перестановке ограждения зоны ремонтных работ на путепроводе через Транссиб на Обходе Тюмени. Ограждение переместят с правой полосы в центр проезжей части по направлению в сторону ул. Ямской. Движение временно движение будет осуществляться по одной полосе. Завершить перестановку ограждения планируется к утру.

31 июля стартует пятый этап работ, в ходе которого подрядчик отремонтирует центральную часть путепровода. Объехать зону ремонта можно будет с двух сторон, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Отметим, в ходе четвертого этапа специалисты обновили основание пролетов, слои гидроизоляции и асфальтового покрытия правой полосы проезжей части. Ремонт ведется по национальному проекту "Безопасные качественные дороги". Полностью завершить его планируется к началу учебного года.