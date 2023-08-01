Жителей Заводоуковска приглашают поучаствовать в марафоне "Сила России"

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования

Всероссийский спортивный марафон "Сила России" пройдет в Заводоуковске с 1 по 12 августа. Жителей города ждут различные спортивные мероприятия и мастер-классы, сообщает департамент физической культуры, спорта и допобразования Тюменской области.

1 августа на стадионе спортивной школы пройдет тренировка с инструктором для любителей спорта старше 55 лет в рамках проекта "Активное долголетие". 4 и 9 августа на стадионе второй городской школы состоятся по мини-футболу среди дворовых команд.

5 августа всех желающих приглашают на турнир "Роликовый серпантин". Одновременно с ним заводоуковцы смогут потренироваться в прохождении нормативов комплекса ГТО по плаванию, а при наличии необходимых документов и успешном прохождении испытаний результаты участников пойдут в зачет выполнения нормативов и будут внесены в электронную базу данных "АИС ГТО".

Завершится марафон 12 августа в День физкультурника. На стадионе второй городской школы пройдут соревнования по стритболу в рамках всероссийских соревнований "Оранжевый мяч". На стадионе спортивной школы на фестивале "Zа здоровый образ жизни" местные известные спортсмены проведут мастер-классы для любителей здорового образа жизни.

Для участия необходимо выбрать площадку, зарегистрироваться и записаться на сайте мероприятия.