100-летний юбилей пионерии отметят в Тюмени

| Фото: департамент спорта Тюменской области | Фото: департамент спорта Тюменской области

100-летие тюменской пионерии отметят в Дворце творчества и спорта "Пионер" 1 августа. Именно в этот день в 1923 году было создано показательное звено юных пионеров в Тюмени, сообщает пресс-служба регионального департамента спорта.

На торжественной встрече соберутся тюменские пионервожатые 50-х, 60-х, 70-х и 80-х годов прошлого столетия. Они представят четыре отряда: Калининский, Ленинский, Центральный районный совет пионерской организации, объединенный отряд Дворца пионеров и школьников и Городского совета пионерской организации.

Традиционно каждый отряд сдаст рапорт, прозвучат речевки, пионеры исполнят песни в орлятском круге, вспомнят самых активных тюменских пионервожатых разных лет. Желающие смогут посетить выставку истории пионерского движения Тюменской области.

В завершение встречи пионерский актив подготовит наказ продолжателям идей пионерии – участникам Российского движения детей и молодежи Движение первых.