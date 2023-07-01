23 детские команды примут участие в инклюзивном футбольном фестивале в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

23 команды из детских садов и школ, физкультурных организаций частной формы собственности и специализированных учреждений по работе с детьми с ОВЗ и инвалидностью примут участие в инклюзивном фестивале "Футбол – школа жизни", который пройдет 5 августа на базе футбольного стадиона "Строймаш" в Тюмени, сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации города.

В 11 часов начнется торжественное открытие, после которого стартуют интерактивные и развлекательные площадки для детей всех возрастов. Помимо футбольных матчей гостей мероприятия ждут тренировочное занятие от профессиональных футболистов и парад болельщиков, аквагримм, различные мастер-классы, шахматы, настольные игры, викторины и другое. Приятным бонусом станет подведение итогов конкурсов рисунков и стихотворений.