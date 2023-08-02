Салехардский ансамбль национальной песни "Сёётэй Ямал" выступит в Тюмени
Общество, 08:27 02 августа 2023
| Фото: Сергей Елесин, ИА «Тюменская линия»
Тюменцев приглашают на сольную программу "Сердце Севера" Губернаторского ансамбля национальной песни "Сёётэй Ямал" из Салехарда. Она пройдет в тюменском ДК "Железнодорожник" 19 сентября, сообщает Центр татарской культуры Тюмени.
Концертную программу ансамбля украсит творчество неподражаемой ямальской этно–певицы Екатерины Салиндер. Концерт начнется в 19 часов.
Купить билеты можно по ссылке. Билеты доступны по Пушкинской карте.
Возрастное ограничение: 6+