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Салехардский ансамбль национальной песни "Сёётэй Ямал" выступит в Тюмени

Общество, 08:27 02 августа 2023

Сергей Елесин, ИА «Тюменская линия» | Фото: Сергей Елесин, ИА «Тюменская линия»

Тюменцев приглашают на сольную программу "Сердце Севера" Губернаторского ансамбля национальной песни "Сёётэй Ямал" из Салехарда. Она пройдет в тюменском ДК "Железнодорожник" 19 сентября, сообщает Центр татарской культуры Тюмени.

Концертную программу ансамбля украсит творчество неподражаемой ямальской этно–певицы Екатерины Салиндер. Концерт начнется в 19 часов.

Купить билеты можно по ссылке. Билеты доступны по Пушкинской карте.

Возрастное ограничение: 6+

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# центр татарской культуры

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