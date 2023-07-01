Девять тактильных книг для слепых детей представят в Тюмени и Ялуторовске в сентябре

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Девять тактильных книг для слепых и слабо видящих детей находятся в работе у библиотекарей и волонтеров проекта "Инклюзивная книжная мастерская "ТАКТИМО: прикоснись к профессии". Презентация рукодельных изданий пройдет в Тюмени и Ялуторовске в сентябре.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила директор филиала ТОНБ "Специальная библиотека для слепых" Светлана Волхонцева.

"До создания книг провели исследование – на кого чаще всего учатся слепые и слабо видящие люди. Одни из самых востребованных профессий – швея, массажист, музыканты. Тактильные рукодельные книги для младшеклассников по профессиям находятся на завершающей стадии. Осталось на некоторых страницах наклеить текст по Брайлю. Он делается термобусинами. Приступили к соединению страниц на общий переплет, корешок", - рассказала она.

Для проекта создания тактильных рукодельных книг был разработан макет, подобраны материалы. Над некоторыми страницами специалисты библиотеки и волонтеры работали неделями, над другими работа продолжается уже полгода.

Книги рассчитаны не только на слепого ребенка, еще и на слабо видящего, отметила психолог отдела обслуживания Специальной библиотеки для слепых ТОНБ Галина Ганжала.

"Уникальность этих книг – они не просто аппликационные, они больше интерактивно-игровые. На каждой странице детали двигаются, перемещаются, есть детали на кнопках, липучках, на магнитах. Ребенок может играть с деталями, тканью, она различная, но может повторяться. Страницы разно фактурные – чётные и нечетные листы отличаются", - говорит Галина.

Иллюстрации для тактильных книг выполнили студенты-художники. Специально для проекта тюменская поэтесса Антонина Маркова написала стихи о профессиях. Их начитали участники проекта "Доступный формат".

Всего около 50 волонтеров приняли участие в создании книг для слепых детей разного возраста. Серебряный волонтер Вера Стрельникова внесла свою лепту в реализацию проекта.

"Для меня это новое, интересное. Я с детства шила, потом много лет проработала бухгалтером, не занималась шитьем, а сейчас вот опять вернулась к любимому занятию. Главное, чувствую, что приношу пользу. Это важно – создать такие книги для незрячих людей. Мы тем самым им помогаем", - уверена пенсионерка.

Апробация книг пройдет в Ялуторовской школе-интернате и в 76 школе-детсаде Тюмени в середине сентября. Напомним, проект "Инклюзивная книжная мастерская "ТАКТИМО: прикоснись к профессии" реализуется АНО "Содружество библиотек Тюменской области" в сотрудничестве с Тюменской областной научной библиотекой им. Менделеева при поддержке департамента культуры Тюменской области с использованием средств областного бюджета.

Анжела Лебедева