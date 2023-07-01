Суд оштрафовал тюменца, избившего сына ногами

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Штраф в размере 5 тыс. рублей заплатит житель Тюмени, избивший ногами своего 12-летнего сына, сообщает объединенная пресс-служба областной судебной системы.

Установлено, что 20 августа 2022 года во дворе дома тюменец дважды ударил сына ладонью по лицу, схватил его за кофту, от чего подросток упал на землю, и стал наносить ему удары ногами.

Центральный районный суд признал мужчину 1973 года рождения виновным в нанесении побоев. Тюменец вину признал полностью и пояснил, что побил сына во время конфликта, не совладав с эмоциями. В содеянном он раскаялся и обязался больше таких действий не совершать.