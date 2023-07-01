  • 31 июля 202331.07.2023понедельник
  • USD90,9783
    EUR99,9586
  • В Тюмени 19..21 С 3 м/с ветер северный

О важном и интересном - t.me/tlinia

Суд оштрафовал тюменца, избившего сына ногами

Происшествия, 18:38 31 июля 2023

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Штраф в размере 5 тыс. рублей заплатит житель Тюмени, избивший ногами своего 12-летнего сына, сообщает объединенная пресс-служба областной судебной системы.

Установлено, что 20 августа 2022 года во дворе дома тюменец дважды ударил сына ладонью по лицу, схватил его за кофту, от чего подросток упал на землю, и стал наносить ему удары ногами.

Центральный районный суд признал мужчину 1973 года рождения виновным в нанесении побоев. Тюменец вину признал полностью и пояснил, что побил сына во время конфликта, не совладав с эмоциями. В содеянном он раскаялся и обязался больше таких действий не совершать.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# суд

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:38 31.07.2023Суд оштрафовал тюменца, избившего сына ногами
18:27 31.07.2023Медики спасли тюменца после укусов ос
10:26 31.07.2023Двух человек спасли пожарные Тюменской области за неделю
12:53 30.07.2023На дорогах Тюменской области задержали 16 пьяных водителей за сутки