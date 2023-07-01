В Тюмени выпустили документальный фильм о жизни переселенцев из ДНР

| Фото: пресс-служба тюменской кинокомпании "REC72" (архив) | Фото: пресс-служба тюменской кинокомпании "REC72" (архив)

Документальный фильм "Хорошо там, где мы!" о людях, которые переехали в Тюмень из Донецкой области, выпустила тюменская команда НКО "Мир кино". Своими историями поделились три семьи.

Они рассказывают, какой увидели Тюмень, почему выбрали именно эту область и сможет ли лучший город земли стать новым домом. Взрослые делятся переживаниями, связанными с переездом, и его причинах, а дети — мыслями о новых друзьях, школьной жизни и досуге.

Картина создана при финансовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Посмотреть ленту можно в группе во ВКонтакте.