Александр Моор поблагодарил депутатов облдумы за поддержку проекта концессионного соглашения по кампусу

| Фото: скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области | Фото: скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор поблагодарил депутатов облдумы за поддержку проекта концессионного соглашения по кампусу.

"Благодарю депутатов Тюменской областной думы за поддержку проекта концессионного соглашения по межвузовскому кампусу в Тюмени. Это инвестиции в будущее. В рамках нацпроекта "Наука и университеты" мы построим новую образовательную среду, которая поможет нам конкурировать за студентов с ведущими вузами страны. Кроме этого, областная столица получит общественное пространство для всех", – написал глава региона в своем Telegram-канале.

Александр Моор подчеркнул, что строительство важного для региона объекта никак не затронет территорию лесопарка имени Ю.А. Гагарина. Это место является памятником природы. Особый статус, который не позволяет ничего строить на его территории. "Изначально проект строительства кампуса не предполагает какого-либо строительства на территории лесопарка. Земельный участок будет располагаться на территории озера Круглое. Появление такого объекта придаст новый импульс облагораживанию пространства, берега водоема, чтобы сделать там еще одну большую, интересную зону отдыха, оздоровления горожан", – сказал глава региона.

Напомним, проект по созданию кампусов является частью национального проекта "Наука и университеты", реализуемого Минобрнауки России.

Видео информационного центра правительства Тюменской области

Инна Пахомова