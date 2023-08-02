Тюменцев приглашают поучаствовать в международном строительном чемпионате

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жителей Тюменской области приглашают принять участие в III Международном строительном чемпионате, который пройдет в КВЦ "ЭКСПОФОРУМ" в Санкт-Петербурге с 17 по 20 октября. Призовой фонд составит 53,1 млн рублей, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Поучаствовать в чемпионате могут команды от организаций. Это сотрудники компаний, которые заключили договор на участие своей команды в соревнованиях чемпионата.

Также могут быть независимые участники — физические лица, участвующие от своего имени без привязки к какой-либо организации. К участию в конкурсе также приглашают студенческие команды от вузов и школьников 8-10 классов.

Победители и призёры чемпионата станут участниками проекта "Больше, чем путешествие" и посетят интересные места России.

Зарегистрироваться можно до 31 августа.