37 деревьев незаконно вырубили в Успенском лесничестве Тюменской области

| Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области | Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области

Незаконную рубку сосны, березы и осины выявили в Успенском участковом лесничестве. Также обнаружили повреждение верхнего плодородного слоя почвы и самовольную, без оформления прав на использование лесного участка, отсыпку щебнем.

В общей сложности уничтожено 37 деревьев, сообщает пресс-служба департамента лесного комплекса Тюменской области.

Общий размер причиненного лесам ущерба превысил 5 млн рублей. Материалы по факту незаконной рубки передали в Тюменский межмуниципальный отдел МВД для возбуждения уголовного дела.

По остальным фактам нарушений провели административное расследование, установили виновников и составили протокол об административном правонарушении.