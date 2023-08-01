  • 1 августа 20231.08.2023вторник
  • В Тюмени 25..27 С 2 м/с ветер северный

О важном и интересном - t.me/tlinia

37 деревьев незаконно вырубили в Успенском лесничестве Тюменской области

Происшествия, 12:48 01 августа 2023

департамент лесного комплекса Тюменской области | Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области

Незаконную рубку сосны, березы и осины выявили в Успенском участковом лесничестве. Также обнаружили повреждение верхнего плодородного слоя почвы и самовольную, без оформления прав на использование лесного участка, отсыпку щебнем.

В общей сложности уничтожено 37 деревьев, сообщает пресс-служба департамента лесного комплекса Тюменской области.

Общий размер причиненного лесам ущерба превысил 5 млн рублей. Материалы по факту незаконной рубки передали в Тюменский межмуниципальный отдел МВД для возбуждения уголовного дела.

По остальным фактам нарушений провели административное расследование, установили виновников и составили протокол об административном правонарушении.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# вырубка леса

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:21 01.08.2023Под Тюменью шесть вагонов сошли с рельсов
12:48 01.08.202337 деревьев незаконно вырубили в Успенском лесничестве Тюменской области
09:18 01.08.2023Ночная езда подростка на "Ниве" закончилась госпитализацией четырех человек в Тюменской области
18:38 31.07.2023Суд оштрафовал тюменца, избившего сына ногами