17 тюменских инициатив победили в региональном этапе премии #МыВместе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Имена 17 победителей и 20 призеров назвали эксперты регионального этапа международной премии #МыВместе в Тюменской области. Они смогут рассчитывать на поддержку региона, в частности, ресурсного центра добровольчества, в реализации своих проектов.

Об этом в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала руководитель проектов регионального ресурсного центра развития добровольческого движения Надежда Герасимова.

По ее словам, всего от Тюменской области было подано 132 заявки. Их дистанционно проверили эксперты премии. Они оценивали проекты, видеовизитки. В результате 17 работ вошли в число победителей регионального этапа.

Теперь экспертам предстоит выбрать полуфиналистов по общим показателям всех региональных этапов УФО. Они защитят проекты на окружных форумах. И уже по их итогам станут известны финалисты федерального этапа.

"В этом году стало больше проектов в номинации "Ответственный бизнес". Студенты представили программы в новой номинации "Обучение служением". Также тюменцы заявились в "МыВместе – Россия". Это инициативы поддержки граждан, проживающих в Луганской, Донецкой Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях, вынужденных переселенцев, а также военнослужащих и их семей", - рассказала Надежда Герасимова.

Она отметила, что активно подключается бизнес и социальные предприниматели. Также в сравнении с прошлым годом появилось больше инициатив в медиасфере. И если раньше основное количество проектов подавали в номинацию "Помощь людям", то сейчас они равномерно распределились почти по всем заявленным.

"Это значит, что волонтерские инициативы появляются в разных сферах", – резюмировала руководитель проектов.

Добавим, всего 39 тыс. 782 проекта из 89 регионов страны поступило на международную премию в 2023 году. Это на 5 тыс. больше, чем годом ранее. Общий грантовый фонд составил 90 млн рублей.

Церемония награждения победителей пройдет в декабре в Москве на площадке международного форума гражданского участия #МыВместе на ВДНХ. Ее приурочат ко Дню волонтера.

Инна Кондрашкина