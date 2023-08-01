У департамента по общественным связям Тюменской области новый руководитель
Губернатор, 14:05 01 августа 2023
| Фото: информационный центр правительства Тюменской области
Директором департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области с 1 августа 2023 года назначена Ирина Широкова.
Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Моор, сообщает информационный центр регионального правительства.
Ранее Ирина Широкова занимала должность заместителя директора департамента/