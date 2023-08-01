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У департамента по общественным связям Тюменской области новый руководитель

Губернатор, 14:05 01 августа 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Директором департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области с 1 августа 2023 года назначена Ирина Широкова.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Моор, сообщает информационный центр регионального правительства.

Ранее Ирина Широкова занимала должность заместителя директора департамента/

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