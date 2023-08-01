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1,7 млн рублей выплатят тюменцу, пострадавшему во время природного пожара 

Общество, 17:46 01 августа 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 1,7 млн рублей компенсации выплатят жителю р.п. Богандинский, чей дом и другие постройки были уничтожены от природного пожара 7 мая. По причине отсутствия документов, подтверждающих право собственности, орган местного самоуправления сначала отказал мужчине в получении компенсационной выплаты, сообщает прокуратура Тюменского района.

Ведомство провело проверку по обращению жителя. Прокурор района, действуя в интересах гражданина, обратился в суд с исковым заявлением о признании за ним права собственности на жилой дом и строения, а также права на единовременную денежную выплату.

Тюменский районный суд удовлетворил требования прокуратуры. Решение суда не вступило в законную силу.

Исполнение судебного решения и назначение меры социальной поддержки находится на контроле прокуратуры района.

Напомним, на выплаты погорельцам в Тюменской области направят 175 миллионов рублей.

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# пожары , прокуратура

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