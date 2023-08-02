Юные тюменские грепплеры победили в командном зачете первенства УФО

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Первое место в командном зачете завоевали юные грепплеры Тюменской области на первенстве Уральского федерального округа по спортивной борьбе в дисциплинах "Грэпплинг" и "Грэпплинг-ги". Регион на турнире представляли 53 спортсмена, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

В первом туре тюменцы ребята завоевали 42 медали, из них - 18 золотых, 11 серебряных и 13 бронзовых. Второй день стал не менее результативным, в медальной копилке сборной региона оказалось еще 43 награды: 20 золотых, 9 серебряных и 14 бронзовых.

В результате сборная Тюменской области заняла первое командное место в двух представленных дисциплинах. На втором месте в дисциплине "Грэпплинг" команда Свердловской области, на третьем – Курганская область. В дисциплине "Грэпплинг-ги" второе место у свердловчан, а третье у коллектива ХМАО-Югры.

Спортсмены, занявшие призовые места, отправятся на первенство России, которое пройдет в конце августа во Владимире.