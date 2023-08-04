Театр танца Калмыкии "Ойраты" выступит в Тюмени

t.me/tyumenculture t.me/tyumenculture

Концерт театра танца Калмыкии "Ойраты" пройдет на сцене Тюменской филармонии в октябре. Он организован в рамках 85-летия со дня рождения исследователя, основоположника калмыцкой народно-сценической хореографии, главного балетмейстера Государственного театра танца Калмыкии "Ойраты" Петра Надбитова.

По информации Тюменского концертно-театрального объединения, репертуар театра танцы "Ойраты" - это жемчужная россыпь танцевального искусства. Кроме классического багажа, включающего полюбившиеся зрителям танцы "Чичердык", "Ишкимдык", "Дербетовский тавшур" и "Дамжг", в программу включены новые постановки. Они отличаются не только оригинальной интерпретацией, но и экспериментаторским подходом к пониманию эстетики калмыцкого танца.