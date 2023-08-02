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Лабораторию вязания открыли в Тюмени на ул. Володарского 

Общество, 13:45 02 августа 2023

vk.com/streetmorphology | Фото: vk.com/streetmorphology

Лабораторию вязания организовали в Тюмени на ул. Володарского, 24 авторы проекта "Морфология улиц" и Тюменское агентство развития креативных индустрий.

Художница из Екатеринбурга Ульяна Розина вместе с горожанами создает инсталляцию из нитей методом вязания и вышивки. Работа появится на сетчатой поверхности забора на Володарского, 24 — на месте утраченной деревянной гостиницы купца Лошкомоева.

"В основе эскиза — растительные и цветочные мотивы, встречающиеся в деревянном зодчестве Тюмени, сюжеты мансийской, татарской, ненецкой вышивки. Каждый сможет предложить и самостоятельно изготовить вязаный элемент", - отметили организаторы.

Лаборатория работает 13 дней. Прийти можно с 10 до 14 часов и с 16 до 20 часов.

Видео: t.me/Kraevtmn

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# вязание , Морфология улиц

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