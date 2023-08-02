Тюменской улице могут присвоить имя героя СВО

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Имя Владимира Гоненко, выпускника тюменской школы № 5, погибшего в зоне СВО 28 декабря 2022 года, могут присвоить улице в Березняковском районе областного центра.

С такой инициативой выступила региональная общественная организация ветеранов десантных войск "Союз десантников", сообщает администрация Тюмени.

Владимир Гоненко родился в Омске 5 января 1995 года, его семья переехала в Тюмень. Призван в армию в октябре 2013 года, неоднократно поощрялся за высокие результаты боевой подготовки. Уволен в запас в 2014 году.

Призван по мобилизации в октябре 2022 года. Попал в 234-й гвардейский десантно-штурмовой полк 76-й дивизии. В ЛНР получил смертельное ранение, прикрывая своего командира. Похоронен на Червишевском кладбище. Награжден орденом Мужества посмертно.

Предложение общественников на очередном заседании рассмотрит комиссия по присвоению, изменению, аннулированию наименований элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети города.

Желающие выразить свое мнение в письменной или устной форм могут обратиться по адресу ул. Орджоникидзе, 24, каб. 331 по телефону 51-00-94 или e-mail: UlesovaNV@tyumen-city.ru до 10 августа.