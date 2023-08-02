Проектный офис по привлечению инвесторов создадут в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проектный офис по привлечению инвесторов создадут в Тюменской области. Он будет сформирован по четырем функциям. Формула процесса идентична работе проектного офиса по сопровождению инвестиционных проектов. Отличие - каждый кейс будет отрабатываться индивидуально с ключевым департаментом.

Об этом во время Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию экспорта при губернаторе Тюменской области рассказал гендиректор фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" Николай Пуртов.

"Основная задача проектного офиса по привлечению инвесторов - скоординировать действия органов исполнительной власти, муниципалитетов по реализации программы инвестиционного развития Тюменской области, поиске инвестиционных возможностей и кейсов, а также выход на потенциальных инвесторов. И в этот вопрос активны включены инвестиционные профили муниципалитетов - перечень интеграционных идей для повышения эффективности бизнеса, в том числе при взаимодействии с другими территориями как внутри Тюменской области, так и во вне. Тюменская область — один из первых регионов в стране, где такой документ разработан и применяется", - сказал Пуртов.

Проект разработан совместно с Росатомом. В инвестагентстве сформируют команду специалистов по привлечению инвесторов. Запустят проектный офис в 2024 году.

Губернатор Александр Моор поддержал инициативу организации пилотного проектного офиса.

Напомним, по итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ в 2023 году Тюменская область находится в тройке лидеров.

Анжела Лебедева