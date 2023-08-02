Тюменская дзюдоистка примет участие в II Играх стран СНГ

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Тюменская спортсменка Айшат Алиева выступит в состязаниях по дзюдо, которые пройдут в Гомеле Республики Беларусь с 5 по 7 августа. Соревнования состоятся в рамках II Игр стран СНГ.

В составе сборной России выступят юноши и девушки до 18 лет, среди них – представительница Тюменской области Айшат Алиева, сообщает пресс-служба регионального департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования. Спортсменка выйдет на татами в весовой категории до 63 кг.

Отметим, Айшат - воспитанница тренера "ЦПСР "Тюмень-дзюдо" Виктора Иващенко, кандидат в мастера спорта, бронзовый призер первенства России 2022 года.

Напомним, в республике Беларусь с 4 по 14 августа состоятся II Игры стран СНГ. Соревнования пройдут в 20 видах спорта и объединят около 3 тыс. участников из 20 стран. Игры имеют открытый формат, поэтому, кроме атлетов из стран СНГ, участие в них примут спортсмены из Китая, Египта, ОАЭ, Кубы и других стран.