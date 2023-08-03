Тюменские хирурги вернули пациенту из Ставропольского края возможность ходить

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Протезирование провели 57-летнему пациенту из Ставропольского края хирурги областной клинической больницы № 1 в Тюмени. Более пяти лет Михаила мучили боли в колене, еще немного и мужчина мог на всю жизнь остаться инвалидом, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Знакомые посоветовали ему обратиться в Тюмень к доктору Андрею Стасюку. Он приехал в ОКБ № 1, где после обследования ему поставили диагноз - деформирующий артроз тазобедренного сустава четвертой стадии. Врачи рекомендовали протезирование. Оперировал тот самый врач, о котором был наслышан пациент.

"Хирургическое вмешательство включало замену поврежденной части сустава и восстановление нужного функционирования. Операция длилась около часа. Она была сложной и требовала особого подхода, ведь сустав практически рассыпался у меня в руках. Установленный протез будет качественно выполнять свои функции на протяжении 15-30 лет, в зависимости от образа жизни пациента", - отметил врач-травматолог-ортопед ОКБ № 1 Андрей Стасюк.

Проведенное вмешательство возвращает способность к нормальному передвижению.

"Известность ОКБ № 1 давно вышла за пределы региона и даже страны. В клинике используют современные технологии и передовое оборудование. Главной составляющей успеха является высокий профессионализм врачей. На сегодняшний день здесь способны решать самые сложные и нетривиальные медицинские задачи", - рассказал заведующий травматолого-ортопедическим отделением ОКБ № 1 Евгений Лукьянов.

По словам специалистов, сохранить суставы в хорошем состоянии несложно. Важно правильное питание, контроль массы тела и разумные физические нагрузки. Если есть боль в области тазобедренного сустава - немедленно к врачу.