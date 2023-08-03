420 тюменцев досрочно вышли на пенсию в 2023 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

420 жителей Тюменской области оформили досрочную страховую пенсию за работу в особых условиях труда в 2023 году. Всего в регионе на такую пенсию вышли более 26 тыс. граждан, сообщает пресс-служба Отделения СФР по Тюменской области.

Для получения права на назначение досрочной страховой пенсии необходим страховой и льготный стаж. Периоды работы на вредных и опасных производствах включаются в специальный стаж при обязательном начислении и уплате работодателем дополнительного тарифа страховых взносов в СФР, а также наличии вредного или опасного класса условий труда, установленного по результатам специальной оценки.

Профессиональные категории граждан, имеющие право на досрочное назначение страховой пенсии по старости можно узнать по ссылке.

Заявление о досрочном назначении пенсии можно подать через портал Госуслуг, в клиентскую службу ОСФР по Тюменской области либо в МФЦ.