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420 тюменцев досрочно вышли на пенсию в 2023 году

Общество, 11:09 03 августа 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

420 жителей Тюменской области оформили досрочную страховую пенсию за работу в особых условиях труда в 2023 году. Всего в регионе на такую пенсию вышли более 26 тыс. граждан, сообщает пресс-служба Отделения СФР по Тюменской области.

Для получения права на назначение досрочной страховой пенсии необходим страховой и льготный стаж. Периоды работы на вредных и опасных производствах включаются в специальный стаж при обязательном начислении и уплате работодателем дополнительного тарифа страховых взносов в СФР, а также наличии вредного или опасного класса условий труда, установленного по результатам специальной оценки.

Профессиональные категории граждан, имеющие право на досрочное назначение страховой пенсии по старости можно узнать по ссылке.

Заявление о досрочном назначении пенсии можно подать через портал Госуслуг, в клиентскую службу ОСФР по Тюменской области либо в МФЦ.

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# досрочная пенсия , пенсия

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