Футболисты "Тюмени" сыграют с "Новосибирском" 10 августа

| Фото: fc-tyumen.ru | Фото: fc-tyumen.ru

Футболисты "Тюмени" проведут выездной матч с "Новосибирском" в рамках Сибирской ЮФЛ 10 августа. До этого воспитанники тюменского клуба двух возрастов уступили сверстникам из барнаульской футбольной команды "Динамо-Алтайский край", сообщает пресс-служба клуба.

В турнирной таблице тюменцы 2008 г.р. расположились на третьем месте. Их опережают "Динамо-Алтайский край" и "Новосибирск". Старшие спортсмены также закрывают тройку лидеров. На первом месте расположился красноярский "Енисей", второе место разделили "Чита" и "Динамо-Алтайский край".