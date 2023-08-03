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В Тюменской области в лесу нашли семью старообрядцев с малолетними детьми

Общество, 10:58 03 августа 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В лесном массиве Упоровского района обнаружили семью старообрядцев. Социальные службы выяснили, что воспитывающихся в семье двоих детей по документам не существует, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Выяснилось, что в лесном массиве в 3 км от д. Боровушка Упоровского района проживают супруги с двумя малолетними детьми одного года и трех лет. Никакие документы на детей не оформлены, в отделе ЗАГС записи актов о их рождении не найдены.

В Упоровской больнице дети на учете также не состоят, медицинские карты отсутствуют., а их мать не состояла на учете по беременности в женской консультации.

10 февраля глава Коркинского сельского поселения совместно с фельдшером ФАП выехали по месту проживания семьи. Родители оказались пускать их в дом, показать детей медработнику и оформить на них документы.

Заводить уголовное дело в полиции отказались из-за отсутствия состава преступления. В ходе проверки отец семьи старообрядцев пояснил, что дети не наблюдаются у врачей, так как они не болеют.

Родители утверждают также, что воспитанием и содержанием детей они занимаются в полном объеме и пояснили, что в ближайшее время оформят свидетельства о рождении и обратятся в больницу, чтобы поставить детей на учет.

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# Упоровский район

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