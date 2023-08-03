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Тюменская область вошла в пятерку лидеров ГТО

Спорт, 16:31 03 августа 2023

пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

В пятерку лучших регионов страны по итогам всероссийского рейтинга ГТО за второй квартал 2023 года вошла Тюменская область.

Как сообщает региональный департамент физической культуры, область поднялась с восьмой строчки на четвертую и укрепила лидерские позиции.

Лидером областного рейтинга вновь стал Аромашевский район. Он улучшил свои показатели, сместив лидирующий по итогам первого квартала Упоровский район на третье место. Вторую строчку регионального рейтинга занял Абатский район, он поднялся на шесть позиций.

Хорошие результаты во втором квартале 2023 года продемонстрировали Викуловский, Тобольский, Ялуторовский и Ярковский районы. По сравнению с первым кварталом муниципалитеты поднялись на семь позиций.

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# ГТО , рейтинг

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