  • 3 августа 20233.08.2023четверг
  • В Тюмени 24..26 С 5 м/с ветер северо-западный

О важном и интересном - t.me/tlinia

Чествование участников СВО пройдет на фестивале казачьей культуры в Тюменской области

Общество, 17:48 03 августа 2023

Сергей Елесин, ИА "тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "тюменская линия"

Чествование участников специальной военной операции состоится на XXV фестивале казачьей культуры "Благовест" в д. Старый погост Вагайского района 5 августа. Им вручат государственные и казачьи награды.

Об этом сообщил атаман Сибирского казачьего войска, казачий генерал Геннадий Привалов на семинаре "Основные направления деятельности казачьих обществ и механизмы их развития", который проходит в Тюмени на площадке ТГИК 3 августа.

"Кроме этого, будут вручены специальные подарки военнослужащим, которые выполняют или выполняли свои обязанности по защите Отечества", - добавил он.

Фестиваль "Благовест" проводится в рамках Дней памяти атамана Ермака Тимофеевича. Казаки Сибирского войскового казачьего общества отправятся на Холм Ермака Тимофеевича, где проведут службу в часовне в честь небесного покровителя казачества Святителя Николая Мирликийского Чудотворца.

Участие в мероприятии примут казаки из Кемеровской, Новосибирской, Омской, Томской, Тюменской областей, Алтайского края и Республики Алтай, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийских округов. В программе также планируются выступления казачьих творческих коллективов, выставка казачьих куреней, казачья вечерка и казачий музей.

Виктория Макарова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# Благовест , военнослужащие , казаки , спецоперация

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:25 03.08.2023Певица Пелагея и ее группа выступят на площади 400-летия Тюмени
17:59 03.08.20234 августа - события дня
17:48 03.08.2023Чествование участников СВО пройдет на фестивале казачьей культуры в Тюменской области
17:37 03.08.2023Тюменцы участвуют в образовательном интенсиве биотехнологий "Архипелаг 2023"