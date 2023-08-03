Чествование участников СВО пройдет на фестивале казачьей культуры в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "тюменская линия"

Чествование участников специальной военной операции состоится на XXV фестивале казачьей культуры "Благовест" в д. Старый погост Вагайского района 5 августа. Им вручат государственные и казачьи награды.

Об этом сообщил атаман Сибирского казачьего войска, казачий генерал Геннадий Привалов на семинаре "Основные направления деятельности казачьих обществ и механизмы их развития", который проходит в Тюмени на площадке ТГИК 3 августа.

"Кроме этого, будут вручены специальные подарки военнослужащим, которые выполняют или выполняли свои обязанности по защите Отечества", - добавил он.

Фестиваль "Благовест" проводится в рамках Дней памяти атамана Ермака Тимофеевича. Казаки Сибирского войскового казачьего общества отправятся на Холм Ермака Тимофеевича, где проведут службу в часовне в честь небесного покровителя казачества Святителя Николая Мирликийского Чудотворца.

Участие в мероприятии примут казаки из Кемеровской, Новосибирской, Омской, Томской, Тюменской областей, Алтайского края и Республики Алтай, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийских округов. В программе также планируются выступления казачьих творческих коллективов, выставка казачьих куреней, казачья вечерка и казачий музей.

Виктория Макарова