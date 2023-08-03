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Проект девятиметровых панелей принес тюменскому заводу ЖБИ-3 победу в региональном конкурсе

Экономика, 18:10 03 августа 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проект девятиметровых панелей принес тюменскому заводу ЖБИ-3 победу в XXII Конкурсе "На лучшее достижение в строительной отрасли Тюменской области за 2022 год". Благодаря данной разработке предприятие сумело в оптимальные сроки построить новую школу в микрорайоне Тура. Она примет учеников 1 сентября.

Гендиректор завода ЖБИ-3, подрядчик строительства школы Александр Соловьев рассказал в интервью корреспонденту "Тюменской линии", что сама идея создания 9-метровой панели основана на сокращении сроков строительства именно социальных объектов.

"При применении данных панелей нужно учитывать шовность – при трехметровых панелях – швы через каждые три метра, а при девятиметровой – через девять. Хоть он и является воздухо– и теплозащищенным, тем не менее, шов есть шов. И при девятиметровой компоновке шов попадает на внутреннюю стеновую панель, которая ставится перпендикулярно. Получается, что здание с внутренней стороны – бесшовное", - заметил Александр Соловьев.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Данный вид стройматериала завод ЖБИ-3 намерен применять и при строительстве очередных объектов соцкультбыта. А пока гендиректор предприятия с дипломом победителя регионального конкурса на лучшее достижение в области строительства, говорит о том, что гордится проделанной работой: "Школа стоит красивая, укомплектованная и 1 сентября будем испытывать чувство гордости".

Добавим, всего 37 организаций региона направили 62 заявки на восемь номинаций конкурса на лучшие достижения строительной отрасли. Он прошел в 22-й раз накануне Дня строителя. Полный список победителей и призеров представлен на сайте ГУС Тюменской области.

Анжела Лебедева

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# ГУС Тюменской области , ЖБИ , строительство

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