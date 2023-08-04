Фестиваль "Книжный маяк России" призван приучить тюменцев читать от 12 книг в год

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюмень станет одним из 14 городов, где пройдет фестиваль "Книжные маяки России". Торжественное открытие состоится в областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59) 8 августа в 11 часов.

Миссия - создание условий, при которых 80 % россиян будут читать в среднем 12 книг в год и больше.

По задумке организаторов, известные писатели, поэты, музыканты, издатели, литераторы и другие представители творческих индустрий - всего более четырех десятков активистов со всей России следуют на поезде через всю страну: от Петербурга и до Владивостока. Тюмень станет шестым городом в маршруте книжной экспедиции, следующий – Омск.

"Девиз фестивального движения: "...И в океане инфошума мы зажигаем маяки" – это негласный манифест Менделеевки. Несколько десятилетий Тюменская областная научная библиотека стоит в информационном потоке непоколебимым и ярким маяком на пути к проверенной, качественной, полезной информации – к новым, достоверным знаниям. И сегодня мы с радостью ждём прибытия в Тюмень книжной экспедиции", - отметила директор Менделеевки Ольга Адамович.

После торжественного открытия фестиваля "Книжные маяки России" в Менделеевке и на других площадках города пройдут встречи с писателями, открытые дискуссии и круглые столы. Фестиваль завершится в амфитеатре Музейного комплекса им. И. Я. Словцова. Вход свободен для все желающих. Программа фестиваля доступна на сайте и в официальной группе "ВКонтакте" Менделеевки.