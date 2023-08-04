"Транснефть – Сибирь" подтвердила готовность к нештатной ситуации в резервуарном парке в Тюменской области

| Фото: Олег Беляев | Фото: Олег Беляев

"Транснефть – Сибирь" провела плановое пожарно-тактическое учение в резервуарном парке линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Торгили" Тюменского управления магистральных нефтепроводов.

Целью учений является проверка готовности подразделений ПЧ-22 Федеральной противопожарной службы (договорной) по Тюменской области к ведению боевых действий по тушению пожаров в резервуарном парке и ликвидации ЧС, а также взаимодействия с руководством объекта, инженерно-техническими службами, добровольной пожарной дружиной, созданной на производственном объекте.

По сценарию учений в резервуаре объемом 20000 куб. м произошел условный взрыв паровоздушной среды внутри резервуара, в результате чего произошло частичное обрушение кровли. Нефть "загорелась" по всей площади зеркала емкости. Автоматическая система пенотушения и система орошения резервуара вышли из строя. Возникла угроза распространения "пожара" на соседние резервуары.

На место условного пожара в расчетное время прибыл дежурный караул пожарной части № 22, которая базируется на территории ЛПДС, а также добровольная пожарная дружина нефтетранспортного предприятия и персонал объекта – всего 20 человек и 4 единицы пожарной техники. С территории объекта эвакуировано 100 человек – работники ЛПДС, не задействованные в тушении пожара, и сотрудники подрядных организаций, выполняющие строительно-монтажные работы по договору.

Участники тренировочного мероприятия провели боевое развертывание пожарной техники и осуществили подачу огнетушащих веществ. Тушение осуществлялось комбинированным способом: подача пены через систему подслойного пожаротушения и сверху при помощи пожарного пеноподъемника. Охлаждение стенок резервуара производилось при помощи переносных лафетных стволов. Одновременно проводилось охлаждение соседних емкостей в автоматическом режиме от системы противопожарного водоснабжения объекта.

Условный пожар в резервуарном парке ЛПДС "Торгили" оперативно ликвидировали. Комиссия отметила слаженность действий участников тренировочного мероприятия.

| Фото: Олег Беляев | Фото: Олег Беляев

Проведение пожарно-тактических учений с персоналом подразделений и служб акционерного общества является важной составляющей в обеспечении пожарной, промышленной и экологической безопасности на объектах предприятия, обеспечивая при этом защиту жизни и здоровья работников и населения.

Юлия Майская