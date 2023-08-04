Фестиваль "Земля больших людей" в Тюмени откроет группа "Иванушки International"

| Фото: Сергей Елесин, ИА «Тюменская линия» | Фото: Сергей Елесин, ИА «Тюменская линия»

Российская музыкальная группа "Иванушки International" откроет фестиваль "Земля больших людей", посвященный празднованию Дню Тюменской области, на площади 400-летия Тюмени 14 августа. Начало — в 20 часов.

Об этом рассказала генеральный директор Тюменского концертно-театрального объединения Вероника Кирюшина.

В этот же день в 21 час на пешеходной улице Дзержинского, вблизи дома Буркова, покажут постановку Тобольского драматического театра "Меж юношей безумных".

Отметим, фестиваль "Земля больших людей" в 2023 году продлится в Тюмени целую неделю. Он рассчитан на аудиторию разных возрастов.

15 августа на тюменской набережной выступит группа Synthezza. На площади у ДК "Нефтяник" 16 августа в 19 часов пройдет музыкальная программа для любителей этномузыки от коллектива Aeterna.

На площади Европы в Заречной части 17 августа горожане смогут послушать хоровую капеллу. Жителям микрорайона представят программу "Лето. Музыка. Кино".

18 августа в 18 часов на ул. Дзержинского начнется программа для детей и родителей. Тюменский театр кукол покажет постановку "Умные животные". В 19 часов на площади у тюменской филармонии состоится концерт оркестра "Камерата Сибири" под управлением Фаузии Тажиной.

19 августа в 12 часов состоится повтор спектакля "Умные животные". В 15 часов в глэмпинге "Морелеса" начнется концерт "Камераты Сибири". В 20 часов 30 минут у мультицентра "Контора пароходства" свой спектакль покажет театр огня "Гелиос".

20 августа с 12 до 17 часов на площади 400-летия Тюмени будет проходить большой праздник для семей с детьми. Горожан ждут интерактивные шоу с участием сказочных персонажей, ростовые куклы, бьюти-салон, богатырские состязания и другие активности. В 19 часов на сцену выйдет певица Пелагея и ее коллектив.

Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова