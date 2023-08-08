Ансамбль "Пташица" из Санкт-Петербурга выступит в Тобольске

| Фото: департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Известный народный коллектив "Пташица" из Санкт-Петербурга выступит на муниципальном отборочном этапе II областного фестиваля-конкурса гармонистов "ГАРМОНиЯ" и торжественном открытии Дня Тюменской области в Тобольске 12 августа, сообщает региональный департамент культуры.

Коллектив с уникальным стилем и особой энергетикой завоевал популярность благодаря своей музыкальной передаче "Гармонь в прямом эфире". На концерте зрители услышат самые разные композиции из репертуара артистов - от частушек до лирики.

Участники коллектива на концерте наградят победителей муниципального отборочного тура тобольского областного фестиваля-конкурса гармонистов "ГАРМОНиЯ".

Возрастное ограничение: 0+.