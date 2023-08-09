В Тюмени перекроют улицу на время концертов Пелагеи и "Иванушек International"

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Участок улицы Механической от дома № 31 до ул. Максима Горького будет закрыт для транспорта во время проведения концертов группы "Иванушки International" и Пелагеи.

Как сообщили в городской администрации, дорогу перекроют 14 и 20 августа с 7 часов до 23 часов 55 минут.

Ограничения коснутся и ближайших к Площади 400-летия Тюмени парковок. С 21 часа 13 августа до 3 часов ночи 15 августа, а также с 21 часа 19 августа до 3 часов 21 августа не будет работать подземная парковка по ул. Механическая в районе площади 400-летия Тюмени и парковка в районе здания драмтеатра по ул. Республики, 129.