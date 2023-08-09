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Рецепт оригинального варенья выберут на фестивале "Мост дружбы" в Исетском районе

Общество, 18:09 09 августа 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Самое оригинальное варенье выберут на фестивале "Мост дружбы. Исетское варенье" в с. Исетское, приуроченном к 100-летию района и празднованию Дня Тюменской области, 13 августа.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" специалист по фольклору районного Дома культуры Любовь Вешкурцева, фестиваль национальных культур и традиций "Мост дружбы" проводят более 20 лет, в последние несколько лет его организуют под разными темами.

"В этом юбилейном году мы дали ему тематику "Исетское варенье". У нас хозяйки славятся интересными рецептами. На "Мосту дружбы" они смогут показать себя и подсмотреть десерты у других. На фестиваль приезжают жители из всех поселений Исетского района — их у нас 16. Обычно на "Мосту дружбы" собирается больше тысячи участников", — поделилась Любовь Вешкурцева.

В 2023 году в рамках фестиваля "Мост дружбы. Исетское варенье" желающие смогут принять участие в трех конкурсах. Детям предлагают дефиле костюмов "Ассорти", юные жители района покажут наряды, связанные с фруктами, овощами. Взрослые примут участие в конкурсе "Чудо-варенье", где предоставят на суд жюри оригинальный десерт. Третий конкурс называется "Хлеба да булочки". Хозяйкам предлагают подумать над караваями, национальными хлебобулочными изделиями, именинными пирогами.

Вареньем и пирогами обещают угостить всех желающих. Как подчеркивает специалист по фольклору районного Дома культуры, это делается не только для членов жюри. Кроме того, по традиции фестиваля "Мост дружбы" организуют национальные подворья, где гости смогут принять участие в мастер-классах, разучить элементы народных танцев, поиграть. Здесь презентуют и блюда национальных кухонь.

Праздник состоится на центральном стадионе в с. Исетское с 12 до 17 часов. Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова

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# гастрономия , день Тюменской области , конкурсы , праздник

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