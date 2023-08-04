Праздник "Тутанг ратхар" пройдет в археологическом музее-заповеднике в Тюмени

| Фото: пресс-служба тюменского музейно-просветительского сообщества | Фото: пресс-служба тюменского музейно-просветительского сообщества

Праздник "Тутанг ратхар" пройдет в археологическом музее-заповеднике в Тюмени 6 августа с 14 до 17 часов.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" председатель Тюменской областной общественной организации "Центр культуры и творчества финно-угорских народов" Любовь Собянина, праздник приурочен к Международному дню коренных народов мира, который ежегодно отмечается 9 августа.

Гостей археологического музея встретят церемонией окуривания дымом. Считается, что во время него человек очищается от плохих мыслей. После тюменцев ждут концертная программа, танец шамана, дефиле национальных костюмов, дегустация национальной кухни, состязания по национальным видам спорта.

Адрес археологического музея-заповедника: 23 км Ялуторовского тракта. Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова