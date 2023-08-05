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Гости из Тюмени и Югры посетили музеи Ялуторовска

Общество, 20:47 05 августа 2023

сообщество "Ялуторовский музейный комплекс" ВКонтакте | Фото: сообщество "Ялуторовский музейный комплекс" ВКонтакте

Более 200 человек посетили музеи "Дом природы" и "Торговые ряды" в Ялуторовске в воскресенье, 30 июля. Они познакомились с историей города и купечеством, сообщает пресс-служба Ялуторовского музейного комплекса.

Так, гости из Ханты-Мансийского автономного округа и Тюмени побывали на экскурсии, где узнали об истории Ялуторовской земли, представителях купеческого сословия, прославивших небольшой город в России. Особое внимание привлекли музыкальные инструменты XIX века: рояль фирмы "Мюльбах" и фисгармония.

В музее "Торговые ряды" экскурсанты не только посетили купеческую гостиную ХIХ века, но и познакомились с рассказом "хозяйки" о купеческих делах, ялуторовских купцах, культуре сибирского гостеприимства. Обязательная часть экскурсии - чаепитие в "Чайной" с душистым чаем и музейными пряниками или круассанами.

В "Доме природы" (ул. Революции, 54) посетителей познакомили с растительностью родного края: различными видами деревьев и кустарников, лекарственными и культурными растениями. Особенность экспозиции - огромная карта-схема Ялуторовского района, в стиле Ремезовских чертежей XVII века, на которой изображены особоохраняемые природные территории. Здесь же можно увидеть барсучий городок, берлогу медведя и много других интересных секретов природы.

Узнать подробности и записаться на экскурсию можно по телефонам музея "Торговые ряды" - 8-(34535)-2-01-94 и "Дом природы" - 8 (34535) 3-25-58.

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# музей , Ялуторовск

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