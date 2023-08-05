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Тюменцам предлагают побороться за всероссийскую премию "Время молодых"

Общество, 19:52 05 августа 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Поучаствовать в конкурсе на соискание III Всероссийской премии "Время молодых" предлагают жителям Тюменской области от 18 до 35 лет. Побороться за победу могут креативные центры и пространства, СМИ, сообщества и коммерческие организации. Заявки принимаются на сайте время-молодых.рф, сообщает Moi-portal.ru.

Победителей определят в шести номинациях: "Друг молодых", "Место молодых", "Голос молодых", "Событие года", "Друг России", "ГосСтарт". Кандидаты должны отразить опыт лучших практик, который можно транслировать в других регионах. Инициативы, которые поддержат в народном голосовании, получат общественное признание на всероссийском уровне.

Также в премии есть спецноминация "Молодежная столица России". Участвовать в ней может любой город вне зависимости от численности населения и месторасположения.

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# конкурс , молодежь

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