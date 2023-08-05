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В Тобольске на месяц раньше срока восстановят горячее водоснабжение

Общество, 14:09 05 августа 2023

отдел по связям с общественностью АО "СУЭНКО" | Фото: отдел по связям с общественностью АО "СУЭНКО"

С опережением графика почти на месяц восстановят горячее водоснабжение в домах нагорной части Тобольска. СУЭНКО завершает реконструкцию магистрального трубопровода от Тобольской ТЭЦ до Городской котельной № 1, сообщили в пресс-службе компании.

Уже с 7 по 10 августа планируется восстановить гидравлический и температурный режим работы тепловых сетей нагорной части города. Горячее водоснабжение части домов возобновится по графику – в конце августа. Это 31 дом, подключенный к участкам сети, где локально ведутся текущие и капитальные ремонты и реконструкция.

Магистральная тепловая сеть, которую реконструировал Тобольский филиал СУЭНКО, обеспечивает теплоснабжение нагорной части Тобольска, где проживает большая часть населения, а возможности переключать потребителей на резервную линию теплоснабжения нет. За 40 лет эксплуатации износ трубы достиг 80%. Зимой магистральный трубопровод уже не мог обеспечивать бесперебойное теплоснабжение и горячее водоснабжение потребителей. Крайне важно было решить вопрос с его модернизацией.

Новая теплотрасса выполнена из стальных труб в пенополиуретановой изоляции диаметром 1000 мм. Она обеспечит не только надежное теплоснабжение и горячее водоснабжение имеющихся потребителей, но и возможность подключать новых на долгосрочный период.

Сейчас специалисты СУЭНКО заполняют трубопровод теплоносителем и промывают его. Когда система заполнится, будут проведены гидравлические испытания. Это нужно, чтобы проверить качество выполненных работ.

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# горячая вода , Тобольск

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