57 семей Тюменской области получили выплаты за рождение тройни

| Фото: Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

57 семей Тюменской области получили региональную выплату на улучшение жилищных условий в связи с рождением тройни, начиная с 2013 года.

Как напомнили в информационном центре правительства Тюменской области, размер выплаты рассчитывается индивидуально и зависит от нескольких факторов. Это, в частности, состав семьи, средняя стоимость одного квадратного метра жилья в районе, где проживает семья, а также площадь жилья, которое уже есть у семьи в собственности.

Выплата предоставляется один раз. Право на нее возникает со дня рождения одновременно трех и более детей и действует до их совершеннолетия. Уровень доходов семьи на размер выплаты не влияет.

Ознакомиться с соответствующим текстом постановления правительства региона можно по ссылке.