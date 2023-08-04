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57 семей Тюменской области получили выплаты за рождение тройни

Общество, 18:15 04 августа 2023

Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

57 семей Тюменской области получили региональную выплату на улучшение жилищных условий в связи с рождением тройни, начиная с 2013 года.

Как напомнили в информационном центре правительства Тюменской области, размер выплаты рассчитывается индивидуально и зависит от нескольких факторов. Это, в частности, состав семьи, средняя стоимость одного квадратного метра жилья в районе, где проживает семья, а также площадь жилья, которое уже есть у семьи в собственности.

Выплата предоставляется один раз. Право на нее возникает со дня рождения одновременно трех и более детей и действует до их совершеннолетия. Уровень доходов семьи на размер выплаты не влияет.

Ознакомиться с соответствующим текстом постановления правительства региона можно по ссылке.

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# социальные выплаты , тройня

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