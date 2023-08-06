Детские рисунки украсят фасад комбината в Тюмени

| Фото: из архива "Конторы пароходства" | Фото: из архива "Конторы пароходства"

На фасаде комбината школьного питания "Центральный" появится мурал от "Морфологии улиц" к середине августа. В основе эскиза — аппликации 16 детей на тему "сокращая дистанцию", которые они создали на мастер-классе в мультицентре "Контора пароходства".

Как сообщает "КП-Тюмень", отсканированные работы организаторы передали одной из художниц-участниц проекта паблик-арта "Морфология улиц" Анастасии Вокиной из Санкт-Петербурга. Она собрала из них единый эскиз, дополнив своим художественным стилем. Анастасия уже приехала в Тюмень, чтобы создать рисунок на комбинате школьного питания.