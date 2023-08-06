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Тюменец украл у своей девушки золотые серьги

Происшествия, 19:04 06 августа 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Золотые серьги стоимостью шесть тысяч рублей украл у своей девушки 25-летний тюменец. Ему грозит тюрьма сроком до двух лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Жительница Тюмени 1999 г.р. обратилась в полицию с заявлением о краже. Виновным оказался сожитель потерпевшей. Он рассказал полицейским, что решил похитить у своей возлюбленной золотые украшения и продать их. Сотрудники полиции изъяли похищенное золотое изделие.

В отношении тюменца завели уголовное дело по ст. "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Фигуранту избрали меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

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